Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции

Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение. С таким предложением выступил будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

По его словам, Евросоюз должен сохранять санкции против России, пока не произойдут изменения в ее поведении.

Он отметил, что Евросоюз должен быть един во мнении для того, чтобы сохранить имеющиеся санкции против России.

«Единогласие необходимо», — добавил Боррель.

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