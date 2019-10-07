Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
В Кремле рассказали, как президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения, передает РИА «Новости».
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег.
«Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день», — сказал Песков.
При этом он отметил, что о время таких телефонных разговоров с мировыми лидерами каждый раз затрагиваются рабочие моменты. По словам пресс-секретаря, таких разговоров уже было 10.
«Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер у президента», — подчеркнул Песков.
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