Толстой: любая делегация ПАСЕ может стать «мальчиком для битья»
Глава делегации России в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) и вице-спикер Госдумы Петр Толстой подвел итоги первой сессии. Об этом пишут «Известия».
По его словам, существующая в Совете Европы практика двойных стандартов мешает полноценной работе каждой из делегаций стран-участниц.
«Остаются риски для полноценной работы любой из делегаций стран-участниц, которую в какой-то момент времени могут назначить «мальчиком для битья», — прокомментировал Толстой.
Он отметил, что российская делегация приняла в осенней сессии ПАСЕ полноценное участие.
Ранее сообщалось, что выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о терроризме.