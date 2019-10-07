Толстой: любая делегация ПАСЕ может стать «мальчиком для битья»

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Глава делегации России в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) и вице-спикер Госдумы Петр Толстой подвел итоги первой сессии. Об этом пишут «Известия».

По его словам, существующая в Совете Европы практика двойных стандартов мешает полноценной работе каждой из делегаций стран-участниц.

«Остаются риски для полноценной работы любой из делегаций стран-участниц, которую в какой-то момент времени могут назначить «мальчиком для битья», — прокомментировал Толстой.

Он отметил, что российская делегация приняла в осенней сессии ПАСЕ полноценное участие.

Ранее сообщалось, что выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о терроризме.