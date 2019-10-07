В Белом доме заявили о победе Трампа на выборах в случае импичмента
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что начатая процедура импичмента принесет главе США Дональду Трампу убедительную победу на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС .
Он считает, что Трамп сможет одержать победу в 45 из 50 американских штатов.
По мнению Малвэни, процедура импичмента оказывает исключительно положительное влияние на его политическую судьбу.
Представитель Белого дома также отмечает, что затягивание этой процедуры помогает Трампу с политической точки зрения.
Ранее сообщалось, что сторонники импичмента Трампа не получили большинства в Конгрессе.