В Белом доме заявили о победе Трампа на выборах в случае импичмента

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Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что начатая процедура импичмента принесет главе США Дональду Трампу убедительную победу на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС .

Он считает, что Трамп сможет одержать победу в 45 из 50 американских штатов.

По мнению Малвэни, процедура импичмента оказывает исключительно положительное влияние на его политическую судьбу.

Представитель Белого дома также отмечает, что затягивание этой процедуры помогает Трампу с политической точки зрения.

Ранее сообщалось, что сторонники импичмента Трампа не получили большинства в Конгрессе.