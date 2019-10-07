Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству. Об этом сообщают местные СМИ.
Он подтвердил, что выборы могут состояться исключительно по законодательству Украины.
При этом Разумков пояснил, что это и есть одна из «красных линий».
Спикер рады отметил, что она не будет перейдена.
Разумков также сообщил, что ко второй «красной линии» относится компонент безопасности, который заключается в контроле на границе России и Украины.
Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.