Появилось видео отдыхающего в тайге Путина
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин. Соответствующий ролик выложило РИА «Новости».
Как известно, российскому лидеру 7 октября исполнилось 67 лет.
На кадрах видно, как Путин гуляет по тайге, забирается на большой холм, собирает грибы, а также занимается изучением местности.
Кроме того, в ролике показан пикник в тайге с участием Путина.
Отмечается, что компанию в этих местах Сибири ему составил министр обороны России Сергей Шойгу.
Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, как Путин отметит свое 67-летие.