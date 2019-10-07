Появилось видео отдыхающего в тайге Путина

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В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин. Соответствующий ролик выложило РИА «Новости».

Как известно, российскому лидеру 7 октября исполнилось 67 лет.

На кадрах видно, как Путин гуляет по тайге, забирается на большой холм, собирает грибы, а также занимается изучением местности.

Кроме того, в ролике показан пикник в тайге с участием Путина.

Отмечается, что компанию в этих местах Сибири ему составил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, как Путин отметит свое 67-летие.