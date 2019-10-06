Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Чили, передает ТАСС.

Он уточнил, что конкретики относительно встречи пока нет.

Накануне СМИ сообщили, что Дональд Трамп волновался и говорил заискивающим тоном при первом разговоре с Путиным.

Также чиновники утверждают, что Трамп «плавал» в разговоре, когда речь заходила о политических вопросах, по которым у него не было четкой позиции.