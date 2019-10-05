Медведев рассказал о реакции Рауля Кастро на санкции США

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что первый секретарь ЦК компартии Кубы Рауль Кастро думает о введенных против него санкциях США, передает РИА «Новости».

Накануне Медведев провел встречу с Кастро.

Он отметил, что Кастро спокойно относится к санкциям лично против него и считает их «детскими решениями».

«Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: это какие-то непонятные, детские решения. Он же человек очень мудрый и очень взрослый», — пояснил Медведев.

В то же время Рауль Кастро признал, что экономические санкции вызывают негатив у граждан Кубы.