МИД Украины назвал возможные сроки нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, когда может состояться нормандский саммит. Об этом сообщает УНН.

Пристайко отметил, что украинская сторона надеется, что саммит в нормандском формате состоится в конце октября 2019 года.

Однако для того, чтобы саммит провести стране необходимо создать формулу мира, которая предусмотрит демилитаризацию и обеспечит выборы в Донбассе по украинским законам, добавил Пристайко.

Ранее в Кремле заявили о возможном переносе нормандского саммита из-за графика президента России Владимира Путина.

Также до этого помощник Путина Юрий Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки».