В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
close
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
По его словам, американская сторона создает образ вражеской России в своих интересах. В частности, для того, чтобы иностранные государства покупали в США оружие.
Журналист считает, что Польша должна стать проводником между Востоком и Западом, помогая им решать конфликты.
Он отметил, что «военная угроза» от России чистой воды фикция.
«Россия не имеет территориальных претензий в отношении польских земель», — добавил Панащук.