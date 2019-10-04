В Совфеде оценили перевод русских школ на украинский язык

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году. Об этом сообщает RT.

Ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке.

Сенатор уверен, что подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины.

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