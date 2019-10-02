Жириновский сравнил импичмент Трампа с распадом СССР

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил попытку проведения процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик сравнил объявленный демократами импичмент Трампу с распадом СССР.

Он отметил, что «демократы не могут жить в условиях демократии», а также подчеркнул, что они не имели правовых оснований на подготовку отставки американского президента.

«У нас такое было в 1917 году и в 1991 году, а на Украине в феврале 2014 года», — заявил Жириновский.

Он также добавил, что «это называется государственный переворот».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом.