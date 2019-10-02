Жириновский сравнил импичмент Трампа с распадом СССР
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил попытку проведения процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политик сравнил объявленный демократами импичмент Трампу с распадом СССР.
Он отметил, что «демократы не могут жить в условиях демократии», а также подчеркнул, что они не имели правовых оснований на подготовку отставки американского президента.
«У нас такое было в 1917 году и в 1991 году, а на Украине в феврале 2014 года», — заявил Жириновский.
Он также добавил, что «это называется государственный переворот».
Ранее сообщалось, что Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом.