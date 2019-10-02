Путин заявил о возможном продлении газового контракта с Украиной

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной сроком на год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что российская сторона пойдет на это в случае, если не будет подписан новый договор.

Он отметил, что Украина пытается внедрить энергетическое законодательство Европы. Если Киеву удастся это сделать, то Москва будет готова работать в рамках европейского законодательства. В таком случае и договор на транзит с Украиной подпишут в соответствии с европейским законодательством.

В противном случае, существующее соглашение на прокачку газа будет продлено согласно внутриукраинским законодательным и политическим процедурам, а их украинским партнерам пройти еще только предстоит пройти. Этот процесс займет некоторое время. По словам Путина, осуществить его будет не очень просто.

Об этом российский глава заявил на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее на Украине рассказали об условиях закупки газа в России.