Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии «Слуга народа» по «формуле Штайнмайера», в связи чем приостановлена работа в парламенте. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, заседание Рады задерживается на 45 минут.
«Зеленский пять минут назад пришел на заседание своей фракции. Депутаты задают ему вопросы», — говорится в сообщении.
Утреннее заседание украинского парламента должно было начаться в 10.00 мск.
Ранее сообщалось, что опубликован полный текст «формулы Штайнмайера».