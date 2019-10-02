Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде

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Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии «Слуга народа» по «формуле Штайнмайера», в связи чем приостановлена работа в парламенте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, заседание Рады задерживается на 45 минут.

«Зеленский пять минут назад пришел на заседание своей фракции. Депутаты задают ему вопросы», — говорится в сообщении.

Утреннее заседание украинского парламента должно было начаться в 10.00 мск.

Ранее сообщалось, что опубликован полный текст «формулы Штайнмайера».