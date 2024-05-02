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Мерил Стрип получит почетную награду

Мерил Стрип получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф

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Billy Bennight/Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Знаменитая американская ав Мерил Стрип будет удостоена почетной награды «Золотая пальмовая ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале за ее значительный вклад в мировое кино. Эту новость официально объявили на сайте фестиваля.

После 35 лет с момента получения высшей награды Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Крик во тьме», Мерил Стрип теперь будет отмечена Почетной Золотой пальмовой ветвью за ее вклад в развитие кинематографа. Генеральный директор фестиваля, Тьерри Фремо, подчеркнул, что Стрип является воплощением «нашей общей мечты и любви к кино».

В предыдущем 2023 году американский актер и продюсер Майкл Дуглас был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» на 76-м Каннском фестивале за свой ценный вклад в кино и работу в качестве посланника мира ООН.

До этого Мерил Стрип назвала фильм, который спас киноиндустрию в 2023 году.

Ранее были раскрыты детали романа 74-летней Мерил Стрип с бойфрендом.

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