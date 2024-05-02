«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Марселем» в Лиге Европы

Французский «Марсель» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Поединок, который состоялся на стадионе «Велодром» в Марселе, завершился со счетом 1:1. Итальянская команда открыла счет в матче, на 11-й минуте отличился Джанлука Скамакка после передачи Тёна Копмейнерса. Французский клуб сравнял уже через девять минут, гол на свой счет записал Шансель Мбемба, его ассистентом выступил Жоффрей Кондогбиа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. Российский полузащитник Алексей Миранчук, который выступает за «Аталанту», не попал в стартовый состав команды и появился на поле только на 84-й минуте. Он не сумел отметиться результативными действиями.

Ответный матч состоится 9 мая в Бергамо, Италия. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Марсель» после 31-го сыгранного тура идет на седьмой строчке, набрав 44 балла. «Аталанта», на счету которой 33 матча в Серии А, расположилась на шестом месте с 57 очками.

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