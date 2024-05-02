Россиянин приревновал знакомую к пенсионеру и избил мужчину молотком

Житель Кингисеппского района Ленобласти признан виновным в покушении на жизнь пожилого мужчины. Обвиняемый избил пострадавшего молотком в подъезде дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в Ивангороде в октябре 2023 года, 29-летний местный житель напал в подъезде дома на 63-летнего мужчину. По данным «47.news», причиной конфликта стала женщина. Молодой мужчина приревновал возлюбленную к пожилому соседу и напал на него с молотком.

Пострадавшего спасли сотрудники Росгвардии, они вызвали мужчине скорую помощь, хулигана задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении. Суд приговорил обвиняемого к 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Сочи молодой человек попытался сжечь дом семьи любимой девушки. Родители возлюбленной 21-летнего молодого человека запретили им встречаться. Решение старших не понравилось россиянину, поэтому он пришел к дому партнерши, где, по его расчетам, должна была находиться она и вся ее семья, и поджег здание. В этом ему помогал друг-студент. В результате молодые люди перепутали дом семьи с домом 51-летнего военного пенсионера. Мужчина смог потушить пожар и задержать предполагаемых злоумышленников до приезда полиции.

Ранее россиянин откусил ухо новому возлюбленному своей бывшей девушки из ревности.