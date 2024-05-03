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Россиянам рассказали о значении правил в Страстную пятницу

Стали известны правила и особенности богослужения в Страстную пятницу

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commons.wikimedia.org/Алексей Карпенко

В преддверии Пасхи христиане по всему миру отмечают Страстную пятницу, день крестных мук и ухода Иисуса Христа на Голгофе. Это день глубокой скорби и великого поста, пишет издание «Коммерсантъ».

Смысл и обряды этого праздника подробно описаны.

Согласно церковному календарю, Страстная седмица, начавшаяся 29 апреля в этом году, является последней неделей перед Пасхой. В православной традиции это период, посвященный последним дням земной жизни Иисуса, Его страданиям, распятию, уходу и погребению. Каждый день этой недели имеет особое значение, поэтому они называются Великими или Страстными. В этот период не проводятся свадьбы, крещения и другие радостные события. Все службы направлены на память о Христе.

Страстная пятница — это день, когда Иисуса страдания достигли своего апогея: его бичевали, осудили, распяли на кресте. Но через три дня после ухода произошло чудо Воскресения.

Особый ритуал этого дня — вынос Святой Плащаницы, символизирующей погребение Христа.

В Страстную пятницу верующие скорбят и соблюдают строгий пост. Они воздерживаются от празднований, алкоголя и других удовольствий. Также не рекомендуется выпекать пасхальные угощения и красить яйца.

Церковная служба в этот день начинается вечером в четверг, когда читаются отрывки из Евангелий о страданиях Христа. Утром в пятницу проходят Царские часы с чтением соответствующих текстов.

Вечером начинается Великая суббота с особыми церемониями. Служба включает обряд погребения Святой Плащаницы и прочтение пророчеств о воскрешении. Христиане входят в период Великой субботы, готовясь к Пасхе.

Ранее врач предостерегла от чрезмерного употребления куличей на Пасху.

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