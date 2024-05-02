Российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по военным объектам в Одессе. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Отмечается, что были уничтожены хранилища топлива, использовавшиеся в военных целях. Также сообщается, что в городе было зафиксировано сразу несколько пожаров.

Кроме того, под удар попал склад «Новой Почты». Военкоры пишут, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали объект в качестве перевалочного узла.

Факт полного уничтожения объекта подтверждает и украинская сторона. Множественная детонация в отделении почты косвенно свидетельствует о военном назначении хранившихся там «посылок».

2 мая солдаты ВСУ назвали атаки армии России непредсказуемыми и признали, что от российских беспилотников исходит постоянная угроза.

1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ нанесли удар по штабу ВСУ в центре Одессы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе ликвидировали майора ВСУ.