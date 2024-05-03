Ученые нашли лекарство от болезней почек в огромной ядовитой многоножке

Китайские ученые из Шэньчжэньского университета выяснили, что яд сколопендр вида Scolopendra subspinipes mutilans, или китайских красноголовых сколопендр, содержит вещества, способные облегчить состояние людей с болезнями почек. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Natural Products (JNP).

Красноголовые сколопендры — крупные многоножки, способные вырастать до 11-15 сантиметров в длину.

Команда смешала образцы высушенного порошка из насекомого с этанолом, чтобы извлечь из него химические соединения. Затем вещества разделили на компоненты. Исследователи обнаружили 12 новых хинолиновых и изохиноливых алкалоидов.

В клеточных культурах некоторые алкалоиды проявляли противовоспалительное действие, а часть из них также уменьшала фиброз почек — образование соединительной ткани, возникающее при воспалении.

Ученые также определили белок, который играет роль в фиброзе почек, а также наиболее эффективный алкалоид для воздействия на этот белок. По мнению специалистов, их открытие может послужить основой для разработки новых методов лечения заболеваний почек.

Ранее исследователи превратили рисовые отруби в эффективный препарат для борьбы с раком.