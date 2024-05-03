Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли лекарство от болезней почек в огромной ядовитой многоножке

JNP: алкалоиды из яда сколопендры снижают воспаление и фиброз почек

close
100%
Thomas Brown

Китайские ученые из Шэньчжэньского университета выяснили, что яд сколопендр вида Scolopendra subspinipes mutilans, или китайских красноголовых сколопендр, содержит вещества, способные облегчить состояние людей с болезнями почек. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Natural Products (JNP).

Красноголовые сколопендры — крупные многоножки, способные вырастать до 11-15 сантиметров в длину.

Команда смешала образцы высушенного порошка из насекомого с этанолом, чтобы извлечь из него химические соединения. Затем вещества разделили на компоненты. Исследователи обнаружили 12 новых хинолиновых и изохиноливых алкалоидов.

В клеточных культурах некоторые алкалоиды проявляли противовоспалительное действие, а часть из них также уменьшала фиброз почек — образование соединительной ткани, возникающее при воспалении.

Ученые также определили белок, который играет роль в фиброзе почек, а также наиболее эффективный алкалоид для воздействия на этот белок. По мнению специалистов, их открытие может послужить основой для разработки новых методов лечения заболеваний почек.

Ранее исследователи превратили рисовые отруби в эффективный препарат для борьбы с раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами