Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» угрозой для Украины
Народный депутат Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что подписанная в Минске представителем Киева «формула Штайнмайера» недопустима для Украины, а также является угрозой для страны. Об этом она написала в своем фейсбуке.
По ее словам, подписание документа является прямой угрозой для территориальной целостности, национальной безопасности и суверенитета Украины.
Тимошенко также попросила президента Украины Владимира Зеленского устроить срочное собрание лидеров парламентских фракций для подробного объяснения того, что было подписано в Минске и «на какие действия дано согласие».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предcказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера».