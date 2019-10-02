Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» угрозой для Украины

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Народный депутат Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что подписанная в Минске представителем Киева «формула Штайнмайера» недопустима для Украины, а также является угрозой для страны. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, подписание документа является прямой угрозой для территориальной целостности, национальной безопасности и суверенитета Украины.

Тимошенко также попросила президента Украины Владимира Зеленского устроить срочное собрание лидеров парламентских фракций для подробного объяснения того, что было подписано в Минске и «на какие действия дано согласие».

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предcказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера».