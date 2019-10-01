Порошенко проходит свидетелем в 12 уголовных делах

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Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
РИА «Новости»

Директор Госбюро Роман Труба завил, что бывший президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по 12 уголовным делам, которые ведет Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.

По словам Трубы, на данный момент расследуется 12 уголовных производств, где фигурирует Порошенко.

«Во всех этих делах его процессуальный статус - это свидетель», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос с использованием полиграфа. Отмечается, что исследование назначено на 1 октября в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.