На сокращение чиновников в России потратят миллиарды

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Российские власти планируют потратить почти 5 млрд рублей на сокращения федеральных чиновников в ближайшие 3 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

Около 4,8 млрд пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам. Отмечается, что при сокращении уволенным выплачивается три оклада.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления. Реформа приведет к масштабному сокращению госслужащих и повышению зарплат оставшимся.