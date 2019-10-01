На сокращение чиновников в России потратят миллиарды
Российские власти планируют потратить почти 5 млрд рублей на сокращения федеральных чиновников в ближайшие 3 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минфина.
Около 4,8 млрд пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам. Отмечается, что при сокращении уволенным выплачивается три оклада.
Ранее сообщалось, что с 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления. Реформа приведет к масштабному сокращению госслужащих и повышению зарплат оставшимся.