Зеленский собрался в США с официальным визитом
Украинский президент Владимир Зеленский планирует официальный визит в США. Это этом рассказал помощник главы государства Андрей Ермак в интервью ТСН.
Помощник заявил, что Зеленский и его американский коллега Дональда Трамп уже виделись 23 сентября в Нью-Йорке, где обговорили детали нового визита главы Украины в США.
Ермак отметил, что Зеленский отправится в США по инициативе Трампа.
По его словам, в настоящее время специалисты занимаются подготовкой официального визита Зеленского в США.
Ранее Трамп высказался о скандале вокруг его разговора с Зеленским.