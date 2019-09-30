Зеленский собрался в США с официальным визитом

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Украинский президент Владимир Зеленский планирует официальный визит в США. Это этом рассказал помощник главы государства Андрей Ермак в интервью ТСН.

Помощник заявил, что Зеленский и его американский коллега Дональда Трамп уже виделись 23 сентября в Нью-Йорке, где обговорили детали нового визита главы Украины в США.

Ермак отметил, что Зеленский отправится в США по инициативе Трампа.

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются подготовкой официального визита Зеленского в США.

Ранее Трамп высказался о скандале вокруг его разговора с Зеленским.