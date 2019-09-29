Марин Ле Пен не пустили на прощание с Жаком Шираком

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Семья экс-президента Франции Жака Ширака уведомила лидера республиканской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти будет нежелательно, передает Le Figaro.

«Семья Ширака не уважает республиканские традиции, Марин Ле Пен не будет на церемонии», — сказал источник.

Официальная церемония в память о Шираке, на которой будут присутствовать лидер Франции Эммануэль Макрон и главы 30 иностранных государств, состоится в понедельник, 30 сентября, в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в Париже.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был на посту президента Франции с 1995 по 2007 годы.