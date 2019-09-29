Суд разрешил называть немецкого политика фашистом

Суд немецкого города Майнинген разрешил называть главу регионального отделения националистической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорна Хёке фашистом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, так называть его разрешается на территории федеральной земли Тюрингия.

Согласно изданию, решение было принято в экстренном порядке после того, как немецкие активисты начали называть главу партии фашистом.

Местные власти запретили активистам использовать это слово в отношении политика, после чего оппозиционеры обратились в суд, заявив, что их свободу выражения мнения ограничивают.

Уточняется, что судьи изучили цитаты из выступлений Хёке и заключили, что запрет чиновников был незаконным, поскольку активисты обоснованно назвали главу партии фашистом.

Хёке неоднократно уличали в оправдании нацизма.