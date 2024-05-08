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Три ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной» в НХЛ

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл »Каролину Харрикейнз» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Рейнджерс», а победную шайбу забросил Винсент Трочек. Его ассистентами выступили Мика Зибанеджад и российский нападающий Артемий Панарин, который еще в основное время отдал три голевые передачи.

Также в составе «Рейнджерс» в этом поединке отличились Алекси Лафреньер, который оформил дубль, и Крис Крайдер. Ворота команды из Нью-Йорка защищал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он совершил 54 спасения своих ворот и был признан второй звездой поединка.

Одну из шайб «Каролины» забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Также дважды отличился Джейк Гюнцель.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0. Следующая встреча команд состоится 10 мая, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее российский хоккеист стал номинантом на приз самому ценному игроку НХЛ.

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