Три ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл »Каролину Харрикейнз» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Рейнджерс», а победную шайбу забросил Винсент Трочек. Его ассистентами выступили Мика Зибанеджад и российский нападающий Артемий Панарин, который еще в основное время отдал три голевые передачи.
Также в составе «Рейнджерс» в этом поединке отличились Алекси Лафреньер, который оформил дубль, и Крис Крайдер. Ворота команды из Нью-Йорка защищал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он совершил 54 спасения своих ворот и был признан второй звездой поединка.
Одну из шайб «Каролины» забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Также дважды отличился Джейк Гюнцель.
Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0. Следующая встреча команд состоится 10 мая, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.
Ранее российский хоккеист стал номинантом на приз самому ценному игроку НХЛ.