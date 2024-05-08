На Украине сообщили о повреждениях на энергобъектах в пяти областях

В пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его словам, объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны. Энергетики работают над ликвидацией последствий, заверил он.

После национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила, что оборудование на одном из своих объектов в центральной части Украины получило повреждения после взрывов.

В украинской столице — Киеве — произошли взрывы на фоне воздушной тревоги на всей территории страны. Также в Кременчуге Полтавской области были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ICTV. Дополнительной информации на текущий момент пока нет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.