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Президент Лаоса прибыл в Москву

ТАСС: президент Лаоса Сисулит приземлился в одном из аэропортов Москвы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолет приземлился в одном из московских аэропортов.

Сисулит проведет 9 мая встречу с российским президентом Владимиром Путиным и примет участие в параде Победы на Красной площади.

7 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Как ожидается, Диас-Канель станет гостем парада Победы. Ранее помощник главы российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что после участия в торжественных мероприятиях кубинский президент проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве и считает странным ежегодное участие в мероприятиях 9 Мая руководителя страны.

6 мая Ушаков сообщил, что на парад Победы будут приглашены дипломаты и военные атташе только из дружественных России стран.

Ранее в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы.

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