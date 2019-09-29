Демократы в США намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

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Председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адам Шифф заявил, что демократы намерены добиться обнародования записей переговоров американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, главная задача демократов — обеспечить национальную безопасность США и выяснить, не подрывал ли Трамп в разговорах с мировыми лидерами, в том числе с Путиным, безопасность страны.

«Конечно, я надеюсь, что мы это выясним», — отметил Шифф.

Он также добавил, что демократы постараются узнать содержание данных бесед, если записи этих разговоров хранятся в той же секретной компьютерной системе, что и тексты беседы Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв опубликовать переговоры Зеленского с Путиным.