Умерла теща Лукашенко

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Умерла теща президента Белоруссии Александра Лукашенко Елена Желнерович, передает сайт kp.by.

Она умерла после продолжительной болезни в возрасте 90 лет.

Отмечается, что Лукашенко называл ее «вторым человеком после матери».

Как рассказывал Лукашенко, именно Елена Желнерович посоветовала ему поступать на исторический факультет.