Аксенов отреагировал на смерть первого президента Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил свои соболезнования в связи со смертью первого президента полуострова Юрия Мешкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Аксенова, Мешков останется жить в новой истории Крымского полуострова.

Он отметил, что экс-президент Крыма прошел важный этап развития полуострова.

Ранее сообщалось, что умер Юрий Мешков.

До этого стало известно, что бывший и единственный лидер полуострова поехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо. Его дочь рассказала, что отец повздорил с сотрудниками отеля из-за номера.