Самолет президента Кипра срочно приземлился в Нью-Йорке из-за неполадок

Частный самолет президента Кипра Никоса Анастасиадиса был вынужден срочно сесть в Нью-Йорке после Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Sigma.

По данным телеканала, президент Кипра вылетел из Нью-Йорка после мероприятия. Однако пилоты обнаружили неполадку с частным лайнером и были вынуждены вернуться в точку вылета.

Уточняется, что проблемы были с лобовым стеклом самолета.

Отмечается, что в настоящее время частный самолет успешно приземлился в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди.

Планируется, что Анастасиадис отправился на Кипр в воскресенье, 29 сентября.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя улететь в Польшу из-за неисправности самолета.