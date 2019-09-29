Самолет президента Кипра срочно приземлился в Нью-Йорке из-за неполадок
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Частный самолет президента Кипра Никоса Анастасиадиса был вынужден срочно сесть в Нью-Йорке после Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Sigma.
По данным телеканала, президент Кипра вылетел из Нью-Йорка после мероприятия. Однако пилоты обнаружили неполадку с частным лайнером и были вынуждены вернуться в точку вылета.
Уточняется, что проблемы были с лобовым стеклом самолета.
Отмечается, что в настоящее время частный самолет успешно приземлился в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди.
Планируется, что Анастасиадис отправился на Кипр в воскресенье, 29 сентября.
Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя улететь в Польшу из-за неисправности самолета.