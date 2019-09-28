Представители Трампа запустили в Сети кампанию против импичмента

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Представители президента США Дональда Трампа, которое занимаются его второй президентской предвыборной компанией, запустила в фейсбуке массовую рекламную кампанию против импичмента. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, на рекламную кампанию было потрачено около $1,4 млн, а также добавило, что расходы на день приблизительно ровняются недельным затратам на агитации в Интернете.

Уточняется, что в рамках кампании были опубликованы обвинения в адрес новичков-законодателей, которые «выступали с террористическими заявлениями», а также поддержали начало процесса импичмента Трампа.

Кроме того, присутствует информация о «социалистическом отрыде», участие в котором предписывается представителям демократической партии. Так предвыборная кампания должна охватить избирателей в каждом штате США.

Ранее сообщалось, что Трамп счел процедуру импичмента «охотой на ведьм».