Представители Трампа запустили в Сети кампанию против импичмента
Представители президента США Дональда Трампа, которое занимаются его второй президентской предвыборной компанией, запустила в фейсбуке массовую рекламную кампанию против импичмента. Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечает издание, на рекламную кампанию было потрачено около $1,4 млн, а также добавило, что расходы на день приблизительно ровняются недельным затратам на агитации в Интернете.
Уточняется, что в рамках кампании были опубликованы обвинения в адрес новичков-законодателей, которые «выступали с террористическими заявлениями», а также поддержали начало процесса импичмента Трампа.
Кроме того, присутствует информация о «социалистическом отрыде», участие в котором предписывается представителям демократической партии. Так предвыборная кампания должна охватить избирателей в каждом штате США.
Ранее сообщалось, что Трамп счел процедуру импичмента «охотой на ведьм».