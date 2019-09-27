Спикер конгресса США нашла «русский след» в скандале с Зеленским и Трампом

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе выступления на телеканале MSNBC она заявила, что уверена, что Россия приложила к этому руку.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента Украины Владимира Зеленского обнародовать аудиозапись телефонного разговора главы государства с президентом США Дональдом Трампом.

Западные СМИ заявляли, что в ходе телефонных переговоров Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.