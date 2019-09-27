Путин обсудил с Совбезом прекращение действия ракетного договора

Российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин и члены Совбеза обсудили перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета. Кроме того были затронуты вопросы обеспечения безопасности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Песков отметил, что состоялся обмен мнениями об обеспечении безопасности из-за прекращения действия договора, в том числе, с учетом недавно направленных посланий на эту тему лидерам стран Европы и Азии.