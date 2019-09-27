Матвиенко: отношения России и Украины сошли с мертвой точки благодаря Зеленскому

Отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Представитель Совфеда прокомментировала состоявшийся 7 сентября обмен задержанными и заключенными между двумя странами.

«В отношениях России и Украины что-то все же сдвинулось с мертвой точки. Например, обмен задержанными и осуждёнными лицами - вот здесь господин Зеленский проявил волю для того, чтобы выполнить своё предвыборное обещание», — заявила Матвиенко.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября 2019 года. Стороны передали друг другу по 35 человек.

Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали сроки подготовки нового обмена с Россией.