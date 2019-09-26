Володина возмутил полупустой зал при обсуждении отчета о бюджете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился тем, что на пленарном заседании на рассмотрении проекта закона «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год» отсутствовала половина депутатов, передает РИА «Новости».

Он заявил, что такого полупустого зала не было давно.

Он добавил, что после нынешнего обсуждения вопроса об исполнении бюджета необходимо «выйти с решениями».

«В январе должны поступать деньги в регионы, в муниципалитеты, с марта работа должна начинаться. И контроль, потому что контроль со стороны Счетной палаты необходим», — добавил он.

Ранее Володин заявил, что в Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.