Песков прокомментировал идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
close
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести в Донбасс миротворцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что оценивать данную ситуацию должны непосредственно задействованные в конфликте стороны: Киев и самопровозглашенные республики Донбасса.
Песков отметил, что пока их отношение к данной инициативе не известно.
При этом пресс-секретарь напомнил, что в тексте минских договоренностей пункта о введении миротворцев нет.
Ранее Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс.