Песков прокомментировал идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести в Донбасс миротворцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что оценивать данную ситуацию должны непосредственно задействованные в конфликте стороны: Киев и самопровозглашенные республики Донбасса.

Песков отметил, что пока их отношение к данной инициативе не известно.

При этом пресс-секретарь напомнил, что в тексте минских договоренностей пункта о введении миротворцев нет.

Ранее Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс.