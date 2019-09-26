Разведчик рассказал о встрече адвоката Трампа с советником Зеленского

Автор жалобы на Дональда Трампа заявил, что после разговора американского лидера с президентом Украины, его адвокат Руди Джулиани встречался в Мадриде с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком, передает РИА «Новости».

По словам разведчика, встреча представляла из себя «прямое продолжение» разговора Трампа и Зеленского по «делам», которые они обсуждали. Об этом ему якобы рассказали близкие к Трампу чиновники.

Кроме того, по его словам, Джулиани после разговора президентов в частном порядке выходил на Андрея Богдана и главу секретной службы Украины Ивана Баканова.

Белый дом обнародовал жалобу анонимного сотрудника американских спецслужб на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.