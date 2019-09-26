Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что может закрыть границу в 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины.

Лукашенко также добавил, что готов ввести туда миротворцев, пограничников, войска, хотя для него это решение будет сложным. Для этого ему понадобится согласие двух сторон.

Глава Белоруссии подчеркнул, что придерживается позиции «единой и неделимой» Украины. По его мнению, настало время перейти к конкретным действиям, так как за прошедшие годы ситуация в регионе сильно ухудшилась.

Кроме того Лукашенко отметил, что НАТО и США на сегодняшний день влияют на Украину больше, чем все другие страны, вместе взятые.

Тем не менее, подчеркнул белорусский президент, Минск не станет напрашиваться в миротворцы и подключится к урегулированию конфликта лишь, «если его попросят».