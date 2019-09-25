Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому «продолжать прогресс» в отношениях с Россией. Об этом сообщает C-Span.
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с Зеленским в Нью-Йорке.
По его словам, он заметил прогресс, который наметился между двумя странами, и посоветовал развивать его.
«Вы достигли прогресса (в отношениях. — «Газета.Ru») с Россией, продолжайте в том же духе», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп указал Зеленскому на несправедливо уволенного прокурора Украины.