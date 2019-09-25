Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

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Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому «продолжать прогресс» в отношениях с Россией. Об этом сообщает C-Span.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

По его словам, он заметил прогресс, который наметился между двумя странами, и посоветовал развивать его.

«Вы достигли прогресса (в отношениях. — «Газета.Ru») с Россией, продолжайте в том же духе», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп указал Зеленскому на несправедливо уволенного прокурора Украины.