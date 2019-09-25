Трамп упомянул состоятельного человека в разговоре с Зеленским

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Американский глава Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским упомянул состоятельного человека. Об этом свидетельствует стенограмма беседы, опубликованная на сайте Белого дома.

Он попросил оказать услугу, так как Украина «многое пережила» и «знает об этом».

«Хочу, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, они говорят «Краудстрайк»… Догадываюсь, один из ваших состоятельных людей… Тот сервер, говорят, что он у Украины», — сказал Трамп.

Также он добавил, что Зеленский окружает себя теми же людьми.

Глава США попросил коллегу принять звонок генерального прокурора, чтобы «добраться до сути».

Трамп отметил, что любые действия со стороны Украины будут важны.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Трампа великим учителем.