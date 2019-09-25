Зеленский назвал США большим партнером Украины, чем ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом назвал США большими партнером Украины, чем Евросоюз. Стенограмма беседы опубликована на сайте Белого дома.

По его словам, было бы логично, если Европа оказывала больше поддержки Украине, чем американская сторона, однако на деле США является большим партнером.

«Я очень признателен вам, что США так много делает для Украины. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно, если мы говорим о санкциях против России», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине.