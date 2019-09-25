Путин высказался о ситуации в Венесуэле после встречи с Мадуро

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал после встречи с президентом страны Николасом Мадуро.

Он также добавил, что Россия уважает диалог между властями Венесуэлы и оппозицией.

«Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», — сказал Путин.

В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Николаса Мадуро.