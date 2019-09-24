Трамп назвал условия дружбы с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что американская сторона еще может подружиться с Ираном. Об этом он сказал, выступая на Генассамблее ООН, передает ABC News.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не верят в том, что у страны могут быть постоянные враги. Он посоветовал иранским властям перестать угрожать другим странам и сконцентрироваться на собственном государстве.

Он отметил, что США будут дружить со всеми, кто жаждет мира и уважения.

«Многие из сегодняшних друзей Штатов когда-то были нашими главными противниками», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от посредников в отношениях с Ираном.