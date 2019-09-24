В посольстве США в Москве оставили без комментариев невыдачу виз членам делегации РФ

В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которая планировала отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Об этом сообщает «Интерфакс».

В диппредставительстве лишь сказали, что согласно правилам, частные случаи подачи заявок на получение визы в США не комментируются.

До этого стало известно, что американская сторона не оформила визы для ряда членов официальной делегации в указанный срок. Как оказалось, среди получивших отказ оказались глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутине и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

На эту ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.