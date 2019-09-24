Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Известный телеведущий Владимир Соловьев бурно отреагировал в эфире канала «Россия 1» на «либеральный бред» об истории России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Соловьев отметил, что ему пришлось кричать.

«Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — поделился пережитыми эмоциями Соловьев.

Телеведущий считает, что представители либеральных взглядов постоянно занимаются клеветой в адрес истории России.

По его мнению, что к возвращению образа Сталина в современную политику имеет отношение Запад и «обслуживающие его либералы».