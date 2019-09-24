Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
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Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от пребывания на своей должности. Об этом сообщает телеканал «1+1».
Он утверждает, что Зеленский «немного подустал».
«Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но сложно», — отметил Кошевой.
Такое предположение актер сделал по причине того, что Зеленский стал общаться с ним меньше . По словам Кошевого, у украинского лидера «и так дел хватает».