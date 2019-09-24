Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

close
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в... Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
РИА «Новости»

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от пребывания на своей должности. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Он утверждает, что Зеленский «немного подустал».

«Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но сложно», — отметил Кошевой.

Такое предположение актер сделал по причине того, что Зеленский стал общаться с ним меньше . По словам Кошевого, у украинского лидера «и так дел хватает».