Украинский премьер объявил о ликвидации ненужных органов власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинский кабмин ликвидирует органы государственной власти, которые окажутся неэффективными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, необходимо ликвидировать ненужные органы, которые не приносят никакой пользы, а только «едят» деньги из бюджета.

Также Гончарук отметил, что управления Нацполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) будет ликвидировано будет ликвидировано, если за это проголосует Верховная рада.

«На первом заседании правительства мы сразу приняли решение о ликвидации УБЭП – экономического подразделения, которое в составе полиции «кошмарило» бизнес», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что соответствующий законопроект уже готов.

Ранее Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря.